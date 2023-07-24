Оновили методичні рекомендації при застосуванні процедури спільного транзиту

В методичних рекомендаціях по NCTS уточнено особливості внесення інформації щодо товаросупровідних документів.

Фото: business.diia.gov.ua

Державна митна служба України опублікувала оновлені Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їх поміщенні у митний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«У Методичних рекомендаціях уточнено особливості внесення інформації щодо товаросупровідних документів, зокрема зазначення експортних декларацій, додатково до яких подаються декларації Т1, виключно у розділі «Подані документи/сертифікати» (графа 44). Також додано вичерпний перелік кодів документів, які можуть використовуватись для заповнення розділу «Попередні документи» (графа 40)», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що документ розміщено у підрозділі «Методичні та навчальні матеріали» розділу «Спільний транзит (NCTS)» на офіційному вебпорталі Держмитслужби -

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.