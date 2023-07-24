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Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади

Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим, - заступник голови НАЗК Андрій Вишневський про наказ щодо звільнення «у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків».

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Верховний Суд постановив, що військовослужбовець заслуговує на позбавлення волі без можливості звільнення з випробуванням, щоб інші військовослужбовці не подумали, що вони можуть ігнорувати накази командирів

Верховний Суд зайняв державницьку позицію і вирішив, що каяття у даному випадку не дозволяє звільнити військовослужбовця від покарання з випробуванням, і він заслуговує на 5 років позбавлення волі, бо в іншому випадку військовослужбовці будуть вважати, що можуть не виконувати накази командирів.

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Тайвань виділить 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі в Києві

22:00, 24 липня 2023
Раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що міст планують відкрити уже цього року.
Тайвань виділить 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі в Києві
Джерело фото: скріншот із відео
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Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту в Києві з Оболонської набережної на острів Оболонський.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Тайваню.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що міст планують відкрити уже цього року. Також Кличко зазначав, що міст коштує понад 3 мільйони доларів.

Крім того, раніше Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили на зведення саме цього об'єкта.

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