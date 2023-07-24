Тайвань виділить 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі в Києві

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що міст планують відкрити уже цього року.

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Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту в Києві з Оболонської набережної на острів Оболонський.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Тайваню.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що міст планують відкрити уже цього року. Також Кличко зазначав, що міст коштує понад 3 мільйони доларів.

Крім того, раніше Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили на зведення саме цього об'єкта.

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