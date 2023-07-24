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Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.

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Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

15:48, 24 липня 2023
Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.
Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі
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Голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов після того, як НАБУ і САП 24 липня повідомили про викриття голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, вирішив нагадати про свій законопроект стосовно підвищення верхньої межі санкції за корупцію в судовій владі.

«Чергові гучні події у судовій владі свідчать лише про одне.

Треба негайно ухвалювати законопроект 9438.

За вплив на прийняття судового рішення будь-якою особою під час воєнного стану - позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна!!!» - зазначив він.

Нагадаємо, проектом Маслова пропонується додати до Кримінального кодексу цілий розділ XVII-А «Корупційні кримінальні правопорушенні у сфері правосуддя», а саме 5 статей: 370-1 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди судді чи присяжному», 370-2 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди суддею чи присяжним», 370-3 «Вплив на прийняття судового рішення суддею, присяжним»,  370-4 «Підкуп експерта, спеціаліста» та 370-5 «Підкуп свідка».

Втім, як зазначає Головне науково-експертне управління Верховної Ради, ефективність покарання залежить не лише від суворості санкції тієї чи іншої кримінально-правової норми, а й від спроможності правоохоронних органів не допустити безкарності кримінально караних діянь.

Саме безкарність (а не м’якість покарань, які призначаються судами за вчинення відповідних кримінальних правопорушень) є у даному разі тим підґрунтям, на якому формується і поширюється поведінка, спрямована на вчинення нових суспільно небезпечних діянь.

Раніше на тому, що важливим в аспекті притягнення до відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення є забезпечення невідворотності покарання, а не просто посилення санкції, наголошував і голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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