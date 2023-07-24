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У сервісному центрі МВС роз'яснили, як скористатися послугою вибракування транспортного засобу

16:00, 24 липня 2023
Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.
У сервісному центрі МВС роз'яснили, як скористатися послугою вибракування транспортного засобу
Джерело фото: autoconsulting.ua
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Якщо автівка стара, понівечена від бойових дій чи просто лишилася на тимчасово окупованій території, можна замити вибракування транспортного засобу у сервісному центрі МВС.

Як зазначають у ГСЦ МВС, процедура – безкоштовна, а послуга надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності);
  • Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення.
  • Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.
  • При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

Послідовність дій одержувача послуги:

  • Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу (представника) подає до суб’єкта надання адміністративної послуги або до центру надання адміністративних послуг повний пакет документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у паперовому вигляді.

Перелік підстав для відмови в наданні послуги: 

  • Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
  • в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

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