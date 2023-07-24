У сервісному центрі МВС роз'яснили, як скористатися послугою вибракування транспортного засобу

Якщо автівка стара, понівечена від бойових дій чи просто лишилася на тимчасово окупованій території, можна замити вибракування транспортного засобу у сервісному центрі МВС.
Як зазначають у ГСЦ МВС, процедура – безкоштовна, а послуга надається протягом робочого дня з моменту подання документів.
Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
- заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
- документ, що посвідчує особу;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);
- номерні знаки (за наявності);
- Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення.
- Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.
- При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.
Послідовність дій одержувача послуги:
- Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу (представника) подає до суб’єкта надання адміністративної послуги або до центру надання адміністративних послуг повний пакет документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у паперовому вигляді.
Перелік підстав для відмови в наданні послуги:
- Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
- в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.
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