У сервісному центрі МВС роз'яснили, як скористатися послугою вибракування транспортного засобу

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.

Джерело фото: autoconsulting.ua

Якщо автівка стара, понівечена від бойових дій чи просто лишилася на тимчасово окупованій території, можна замити вибракування транспортного засобу у сервісному центрі МВС.

Як зазначають у ГСЦ МВС, процедура – безкоштовна, а послуга надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);

документ, що посвідчує особу;

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення.

Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.

При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

Послідовність дій одержувача послуги:

Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу (представника) подає до суб’єкта надання адміністративної послуги або до центру надання адміністративних послуг повний пакет документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у паперовому вигляді.

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;

в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

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