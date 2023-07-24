В сервисном центре МВД разъяснили, как воспользоваться услугой выбраковки транспортного средства

После выбраковки транспортного средства возобновление регистрации будет невозможно.

Источник фото: autoconsulting.ua

Если автомобиль старый, изуродованный от боевых действий, или просто остался на временно оккупированной территории, можно заказать выбраковку транспортного средства в сервисном центре МВД.

Как отмечают в ГСЦ МВД, процедура – бесплатная, а услуга предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

После выбраковки транспортного средства возобновление регистрации будет невозможно.

Список документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт) (при наличии);

номерные знаки (при наличии);

Для физического лица: при отсутствии номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – объяснение.

Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения собственника, заверенная в установленном порядке (для организаций с государственной формой собственности - согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом), приказ на назначение ответственного лица, акт на отбраковку.

При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – постановление (справка) органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков (знака), свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта) или постановление (справка) о возбуждении уголовного дела.

Последовательность действий получателя услуги:

Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо (представителя) представляет к субъекту предоставления административной услуги или в центр предоставления административных услуг полный пакет документов, необходимых для получения административной услуги, в бумажном виде.

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:

редставление субъекту предоставления административной услуги неполного пакета документов;

в результате проверки по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.