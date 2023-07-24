Тайвань выделит 2,5 млн долларов на достройку моста-волны в Киеве

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что мост планируют открыть в этом году.

Источник фото: скриншот из видео

Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста в Киеве с Оболонской набережной на остров Оболонский.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что мост планируют открыть в этом году. Также Кличко отмечал, что мост стоит более 3 миллионов долларов.

Кроме того, ранее Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Великого Парижа. Это – целевые средства, которые иностранные партнеры выделили на возведение именно этого объекта.

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