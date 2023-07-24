Нові деталі у справі банкрутства «Дельта Банку»: судитимуть колишнього власника Лагуна та співучасників

Слідство доводить, що бізнесмен зі спільниками привласнили понад 250 млн гривень.

Джерело фото: pravda.com

Закінчено досудове розслідування у ще одному кримінальному провадженні, пов’язаному із банкрутством ПАТ «Дельта Банк». Головне слідче управління Національної поліції передало до суду обвинувальний акт проти колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна. Зібрано докази привласнення понад 250 млн гривень, – це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За матеріалами досудового розслідування, злочинну оборудку організував колишній власник банківської установи, який обіймав посаду голови спостережної ради, разом з двома заступниками голови ради директорів та службовою особою банківської установи, яка одночасно обіймала посаду директора товариства.

Слідство встановило, що протягом 2012-2013 голова спостережної ради ПАТ «Дельта Банк» надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, яка необґрунтовано одержала 430 млн гривень, із яких не повернула 199 млн грн. Також, уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором, за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, вони заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Далі протягом 2014-2015 років за аналогічною злочинною схемою, в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи, службові особи банківської установи, за пособництва директора підконтрольного товариства, заволоділи 19 млн грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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