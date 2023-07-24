В метро в Киеве появятся модульные скамейки для сидения

Конструкция скамьи состоит из двух сегментов, которые легко и быстро крепятся между собой.

Источник фото: redcross.org.ua

В Киевском метрополитене установят модульные скамейки. Об этом сообщили в Красном Кресте.

Модульные скамьи для обустройства укрытий передали Благотворительный фонд LITUA kartu и Торгово-промышленная палата Латвии.

Конструкция скамьи состоит из двух сегментов, которые легко и быстро крепятся между собой без применения мелких деталей и дополнительного инструмента

На одном сегменте одновременно может сидеть 7-8 человек, и он выдерживает нагрузку около 1700 кг.

Отмечается, что первые такие скамейки были установлены в Киевском метрополитене и во время воздушной тревоги женщины и дети смогли комфортно разместиться на них.

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