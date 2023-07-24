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  1. В Украине

В Укргидроэнерго заявили, что уровень воды в районе ДнепроГЭС достиг критического

19:11, 24 июля 2023
Сейчас планируют сделать шаги, которые позволят поднять уровень воды в Днепре на 1 метр.
В Укргидроэнерго заявили, что уровень воды в районе ДнепроГЭС достиг критического
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Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Днепре в районе ДнепроГЭС достиг критически необходимого для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции. Об этом он сказал в интервью Forbes.

«Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м», – рассказал он.

По словам Сироты, снижение уровня воды может быть до 11 метров, но коммунальщики ожидают и готовятся к сложной зиме, поэтому ищут выходы из ситуации.

«Мы ожидаем сложной зимы, когда понадобится вся балансировочная мощность. Поэтому планируем сделать насыпь возле ДнепроГЭС, которая позволит поднять уровень воды на 1 метр. Важно сделать его до начала осенне-зимнего периода», - добавил он.

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