В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить повреждение объектов культурного наследия

россию призывают исключить из состава стран-участниц ЮНЕСКО.

Источник фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Миссия ЮНЕСКО в ближайшие дни прибудет в Одессу и проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Организации приравняли к военному преступлению умышленное нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение. Однако отметили, что у россии до сих пор членство в ЮНЕСКО.

«Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить россию из состава стран-участниц Организации», – надеются в Минкульте.

Напомним, что в ночь на 23 июля россия атаковала достопримечательность под защитой ЮНЕСКО – поврежден исторический центр Одессы, разрушен крупнейший православный храм города Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Одессе в результате вражеской атаки повреждены 25 достопримечательностей архитектуры.

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