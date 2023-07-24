Парламент Израиля, несмотря на протесты, одобрил первую часть противоречивой судебной реформы

За первую часть противоречивой судебной реформы премьера Биньямина Нетаньяху проголосовало большинство депутатов парламента Израиля.

Фото: bloomberg.com

В понедельник, 24 июля, депутаты Кнессета (парламент Израиля) большинством голосов одобрили во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, который вызвал массовые протесты оппозиции, передает Bloomberg.

Большинством в 64 голоса правящая коалиция Израиля проголосовала во втором и третьем чтениях за отмену принципа неприемлемости, который лишает Верховный суд права отменять решения правительства и парламента.

56 оппозиционных парламентариев решающее голосование бойкотировали и покинули зал заседаний.

Сторонники законопроекта утверждают, что нынешний стандарт обоснованности предоставляет судьям чрезмерные полномочия по принятию решений избранными должностными лицами. Критики говорят, что изъятие этой нечасто применяемой нормы позволит правительству принимать своевольные решения, осуществлять неправомерные назначения или увольнения и откроет двери для коррупции.

Ранее президент США Байден посоветовал премьер-министру Израилю Нетаньяху не торопиться с судебной реформой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.