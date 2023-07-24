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  1. В Украине

Пассажиры поездов смогут получать кэшбек за поездки на такси с/до железнодорожных вокзалов Киева

23:02, 24 июля 2023
За каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%.
Пассажиры поездов смогут получать кэшбек за поездки на такси с/до железнодорожных вокзалов Киева
Изображение: freepik.com
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Пассажиры Укрзализныци могут получать кэшбек за поездки на такси Uber с/до железнодорожных вокзалов Киева.

Как рассказали в УЗ, теперь доступна автоматическая синхронизация поездок железной дорогой с Uber Travel благодаря привязанным email-аккаунтам.

«Просто покупайте билеты в приложении Укрзализныци или на сайте и получайте уведомления от Uber с упоминанием о своевременном выезде на вокзал. Приложение будет автоматически включать вашу поездку поездом в Uber Travel и будет предлагать заказать соответствующую поездку заранее», - говорится в сообщении.

Как настроить опцию:

  1. Включите в Uber услугу Uber Travel: откройте приложение и нажмите кнопку «Travel» в главном меню;
  2. Войдите с помощью вашей учетной записи Google или Microsoft;
  3. Предоставьте Uber разрешение на доступ к вашим бронированиям в приложении;
  4. Купите билеты в приложении Укрзализныци;
  5. Убедитесь, что ваши железнодорожные билеты отображаются прямо в приложении Uber;
  6. Теперь вы можете заказать поездку заранее: авто будет ждать вас в выбранном месте в выбранное время.

Отмечается, что за каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%, который можно потратить на другие поездки Uber в любом городе Украины, где работает сервис заказа поездок.

Также мы рассказывали, что в приложении УЗ теперь можно приобрести билеты с пересадкой в пределах одного поезда.

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