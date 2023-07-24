Пассажиры поездов смогут получать кэшбек за поездки на такси с/до железнодорожных вокзалов Киева

За каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%.

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Пассажиры Укрзализныци могут получать кэшбек за поездки на такси Uber с/до железнодорожных вокзалов Киева.

Как рассказали в УЗ, теперь доступна автоматическая синхронизация поездок железной дорогой с Uber Travel благодаря привязанным email-аккаунтам.

«Просто покупайте билеты в приложении Укрзализныци или на сайте и получайте уведомления от Uber с упоминанием о своевременном выезде на вокзал. Приложение будет автоматически включать вашу поездку поездом в Uber Travel и будет предлагать заказать соответствующую поездку заранее», - говорится в сообщении.

Как настроить опцию:

Включите в Uber услугу Uber Travel: откройте приложение и нажмите кнопку «Travel» в главном меню; Войдите с помощью вашей учетной записи Google или Microsoft; Предоставьте Uber разрешение на доступ к вашим бронированиям в приложении; Купите билеты в приложении Укрзализныци; Убедитесь, что ваши железнодорожные билеты отображаются прямо в приложении Uber; Теперь вы можете заказать поездку заранее: авто будет ждать вас в выбранном месте в выбранное время.

Отмечается, что за каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%, который можно потратить на другие поездки Uber в любом городе Украины, где работает сервис заказа поездок.

Также мы рассказывали, что в приложении УЗ теперь можно приобрести билеты с пересадкой в пределах одного поезда.

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