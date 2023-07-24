Із серпня діти зможуть безплатно звернутися за юридичною допомогою

Скористатися можливістю зможуть підлітки віком від 14 років.

З 1 серпня набирають чинності зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Відтепер діти, які досягли віку 14 років, зможуть самостійно безоплатно звертатися за юридичною допомогою, – повідомляє Освітній омбудсмен.

Куди звертатися:

до контактного центру системи БПД за номером 0 800 213 103 в будні з 8:00 до 18:00, дзвінки безкоштовні;

зателефонувавши через застосунок Telegram на номер +380677213103;

написавши у телеграм-бот «Безоплатна правова допомога» та натиснувши кнопку «Отримати консультацію»;

до найближчого бюро правової допомоги;

Крім того, правові консультації можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.

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