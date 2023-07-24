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Судьи, планирующие командировку в другой суд, могут подать документы в электронном виде – ВККС

Но согласие на командировку и другие документы необходимо подписать квалифицированной электронной подписью

Зампредседателя НАПК Андрей Вишневский заявил, что председатель НАПК Новиков незаконно уволил его с должности

Считаю принятое решение безосновательным, незаконным и несправедливым, - заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский о приказе об увольнении «в связи с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей».

ВККС утвердила персонализированные результаты 368 кандидатов на должности судей – проходной балл 157,5

В дальнейшем будет определен рейтинг кандидатов на вакантные должности судей.

Верховный Суд постановил, что военнослужащий заслуживает лишения свободы без возможности освобождения с испытанием, чтобы другие военнослужащие не подумали, что они могут игнорировать приказы командиров

Верховный Суд занял государственную позицию и решил, что раскаяние в данном случае не позволяет освободить военнослужащего от наказания с испытанием, и он заслуживает 5 лет лишения свободы, так как в противном случае военнослужащие будут считать, что могут не выполнять приказы командиров.

Члены ВККС будут соблюдать гендерное равенство, а судей планируют назначать по стандартам меритократии

Правительство Великобритании «взяло шефство» над Высшей квалификационной комиссией судей.

  1. В Украине

Украинская марка «Русский военный корабль, иди...!» получила «филателистический Оскар»

20:27, 24 июля 2023
В конкурсе приняли участие 35 стран мира.
Украинская марка «Русский военный корабль, иди...!» получила «филателистический Оскар»
Источник фото: processer.media
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Украинская почтовая марка «Русский военный корабль, иди...!», которая была представлена Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду на премии «Азиаго», которую также называют «филателистическим Оскаром». Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

В Укрпочте отмечают, что такую награду марка получила за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения. Вместо традиционного обращения к оружию, сцен борьбы, использования символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке «Русский военный корабль, иди...!» изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Автор эскиза – Борис Грох.

В состав жюри конкурса входили издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники. Всего в конкурсе приняли участие 35 стран. Награду для «Укрпочты» получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

Ранее «Укрпочта» получила награду международной премии «World Post & Parcel Awards 2023» и стала лучшей в категории «Филателистическая кампания 2022 года».

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