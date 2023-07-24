Украинская марка «Русский военный корабль, иди...!» получила «филателистический Оскар»

В конкурсе приняли участие 35 стран мира.

Источник фото: processer.media

Украинская почтовая марка «Русский военный корабль, иди...!», которая была представлена Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду на премии «Азиаго», которую также называют «филателистическим Оскаром». Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

В Укрпочте отмечают, что такую награду марка получила за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения. Вместо традиционного обращения к оружию, сцен борьбы, использования символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке «Русский военный корабль, иди...!» изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Автор эскиза – Борис Грох.

В состав жюри конкурса входили издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники. Всего в конкурсе приняли участие 35 стран. Награду для «Укрпочты» получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

Ранее «Укрпочта» получила награду международной премии «World Post & Parcel Awards 2023» и стала лучшей в категории «Филателистическая кампания 2022 года».

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