У АРМА обговорили пропозиції стосовно вдосконалення структури центрального апарату агентства

Керівниця АРМА Олена Дума підкреслила необхідність оперативного внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання організаційно-штатної структури АРМА.

Джерело фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що під головуванням керівниці АРМА Олени Думи відбулась нарада за участі керівників самостійних структурних підрозділів, під час якої детально обговорено пропозиції стосовно вдосконалення структури центрального апарату Національного агентства. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Начальники підрозділів надали обґрунтування своїх пропозицій щодо оптимізації штатної чисельності працівників, створення нових та реорганізації наявних структурних одиниць з огляду на нові повноваження та збільшення обсягів навантажень, а також з метою підвищення ефективності та покращення показників за основними напрямами роботи АРМА.

В ході наради було наголошено на тому, що станом на сьогодні Агентство працює в умовах секвестрованого бюджету, що суттєво обмежує наявні можливості з посилення кадрового потенціалу, водночас перед АРМА постає все більший обсяг завдань під час воєнного стану.

Олена Дума підкреслила необхідність оперативного внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання організаційно-штатної структури АРМА, зокрема узгодження норм Спеціального закону та Положення про Нацагентство. Крім того, Голова АРМА повідомила присутніх про результати наради з керівниками міжрегіональних теруправлінь Агентства, що відбулась наприкінці минулого тижня і також стосувалась питання оптимізації структури МТУ», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: АРМА

Раніше ми писали, що Агентство з управління арештованими активами декларує курс на ефективність та прозорість: що у планах АРМА.

Додамо, у АРМА заявили, що готові до відкриття Реєстру арештованих активів.

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