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  1. В Україні

​​Ошукав жінку на ₴300 000 під приводом оформлення одноразової допомоги: у Києві викрито шахрая

21:19, 28 червня 2023
Зловмисник розмістив у соцмережах оголошення про надання державою одноразової допомоги від держави, у анкеті необхідно було ввести дані своєї банківської картки.
​​Ошукав жінку на ₴300 000 під приводом оформлення одноразової допомоги: у Києві викрито шахрая
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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​​У Києві викрито шахрая, який ошукав жінку на 300 тисяч гривень під приводом оформлення одноразової державної допомоги.Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 29-річному мешканцю м. Чугуїв, Харківської області за фактом шахрайського заволодіння чужим майном під виглядом надання одноразової державної допомоги (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у січні 2023 року зловмисник розмістив у соцмережах оголошення про надання державою одноразової допомоги у розмірі 6000 грн громадянам, які постраждалі внаслідок війни. Чоловік також розмістив анкету, при заповненні якої громадянам необхідно було внести дані своєї банківської картки.

Внаслідок шахрайських дій жінка, яка залишила дані своєї банківської картки, втратила понад 300 тис. грн. своїх заощаджень, які шахрай зняв з її рахунку та витратив на власні потреби.

Зловмисника вдалось встановити. Під час обшуків за місцем його мешкання правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та комп’ютерну техніку.

У межах слідства встановлюються інші особи, які постраждали від злочину.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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