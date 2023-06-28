Вимагав 20 тисяч доларів хабаря у забудовника: на Київщині викрито сільського голову та його спільників

На Київщині сільський голова разом із трьома спільниками вимагав та одержав від забудовника хабар за зміну цільового призначення земельної ділянки.

Фото: gp.gov.ua

На Київщині сільський голова, двоє службовців сільради та посередник підозрюються в одержанні хабаря від забудовника у розмірі 20 тисяч доларів США. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сільський голова, начальник відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, а також інспектор з благоустрою вимагали від забудовника хабар за затвердження детального плану території і зміну цільового призначення земельної ділянки.

Для цього вони залучили посередника, який за грошову винагороду отримував неправомірну вигоду та здійснював передачу грошей і документів.

У ході слідства правоохоронці також задокументували факт одержання службовцями сільради неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США за присвоєння поштових адрес пʼяти об’єктам нерухомого майна.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

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