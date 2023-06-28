Требовал 20 тысяч долларов взятки у застройщика: на Киевщине разоблачен сельский голова и его сообщники

В Киевской области сельский голова вместе с тремя сообщниками требовал и получил от застройщика взятку за изменение целевого назначения земельного участка.

Фото: gp.gov.ua

В Киевской области сельский голова, двое служащих сельсовета и посредник подозреваются в получении взятки от застройщика 20 тысяч доларов США. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, сельский голова, начальник отдела земельных отношений, градостроительства и архитектуры, а также инспектор по благоустройству требовали от застройщика взятку за утверждение детального плана территории и изменение целевого назначения земельного участка.



Для этого они привлекли посредника, который за денежное вознаграждение получал неправомерную выгоду и осуществлял передачу денег и документов.



В ходе следствия правоохранители задокументировали факт получения служащими сельсовета неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США за присвоение почтовых адресов пяти объектам недвижимого имущества.



На сегодня задержанным доложено о подозрении по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании им мер пресечения и наложении ареста на имущество.

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