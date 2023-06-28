Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин

Кабмин утвердил нового руководителя Укроборонпрома.

Кабинет министров назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина. Об этом сообщил Министр стратегической промышленности Александр Камышин.

«Перед Германом Сметаниным стоит три главные задачи:

Нарастить производство боеприпасов и военной техники Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру Трансформировать Укроборонпром», - отметил Камышин.

Как известно, Герман Сметанин после университета работал инженером-конструктором в харьковском КБ Морозова. Через несколько лет он успевает поработать на Львовском бронетанковом заводе, директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет становится директором Харьковского бронетанкового завода, а еще через короткое время – гендиректором одного из промышленных гигантов, завода им. Малышева.

Сметанину всего 31 год, однако у него 9 лет производственного опыта.

Ранее мы писали, что Юрий Гусев уволен с должности гендиректор Укроборонпрома.

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