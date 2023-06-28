Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін

Кабмін затвердив нового керівника Укроборонпрому.

Кабінет міністрів призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Про це повідомив Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

«Перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру Трансформувати Укроборонпром», — зазначив Камишін

Як відомо, Герман Сметанін після університету працював інженером-конструктором у харківському КБ Морозова. За кілька років він встигає попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором із виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час – гендиректором одного з промислових гігантів, заводу ім. Малишева.

Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду.

Раніше ми писали, що Юрія Гусєва звільнено з посади гендиректора Укроборонпрому.

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