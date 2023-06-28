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  1. В Україні

Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін

10:10, 28 червня 2023
Кабмін затвердив нового керівника Укроборонпрому.
Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін
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Кабінет міністрів призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Про це повідомив Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

«Перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:

  1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
  2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
  3. Трансформувати Укроборонпром», — зазначив Камишін

Як відомо, Герман Сметанін після університету працював інженером-конструктором у харківському КБ Морозова. За кілька років він встигає попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором із виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час – гендиректором одного з промислових гігантів, заводу ім. Малишева.

Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду.

Раніше ми писали, що Юрія Гусєва звільнено з посади гендиректора Укроборонпрому.

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