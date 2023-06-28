Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін

Кабінет міністрів призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Про це повідомив Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
«Перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:
- Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
- Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
- Трансформувати Укроборонпром», — зазначив Камишін
Як відомо, Герман Сметанін після університету працював інженером-конструктором у харківському КБ Морозова. За кілька років він встигає попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором із виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час – гендиректором одного з промислових гігантів, заводу ім. Малишева.
Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду.
Раніше ми писали, що Юрія Гусєва звільнено з посади гендиректора Укроборонпрому.
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