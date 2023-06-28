До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба литовського лідера.

У Києві президент Литви також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Гітанас Науседа під час зустрічі з Зеленським обговорить порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Також лідери приділять увагу питання переговорів про вступ України до ЄС, допомогу Литви та Євросоюзу.

Президент Литви прибув до Києва з Гааги, де вчора обговорили підтримку України. З Києва Науседа поїде до Брюсселя, де завтра починається засідання Ради європейських лідерів.

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