Хотіли заволодіти квартирою завдяки «липовим» документам: у Києві двох зловмисників затримали на «гарячому»

Двох учасників схеми затримали на «гарячому» при спробі укласти договір купівлі-продажу квартири у приватного нотаріуса.

​​У Києві під час спроби заволодіти квартирою затримали двох членів злочинної групи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано учасників злочинної групи під час спроби незаконного заволодіння квартирою в Дарницькому районі міста Києва (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисники планували протиправно заволодіти двокімнатною квартирою вартістю майже 3 млн гривень, використавши підроблені правовстановлюючі документи та довіреність.

Двох учасників схеми затримали на «гарячому» при спробі укласти договір купівлі-продажу квартири у приватного нотаріуса.

На даний час правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

У межах досудового розслідування також встановлюються інші особи, які причетні до протиправного заволодінням нерухомим майном.

За вчинене зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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