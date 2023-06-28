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Який рівень забрудненості повітря у Києві 28 червня: відомі показники

09:29, 28 червня 2023
Станом на ранок 28 червня рівень забрудненості повітря дуже низький, радіаційний фон – у нормі.
Який рівень забрудненості повітря у Києві 28 червня: відомі показники
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Станом на ранок середи 28 червня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 19,4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 13,5 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 1,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 14,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 3,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 187 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 51,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 24,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 15,4 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 4,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 16,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 8,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 121 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 38,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 18,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 14,1 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 0,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 5,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 2,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 166 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 53,9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 18,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 14,4 мкг/м3;
  • діоксиду сірки – 13,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 133 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 34,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0,2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 22,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 15,3 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 3,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 9,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 15,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 212 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 45,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,09 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 27,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 9,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 17,9 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 9,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 17,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 28,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 148 кг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • зважені частки (пил) – 17,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 9,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 13,3 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 10,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 17,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 2,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 231 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 40,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • сірководню – 3,0 мкг/м(ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

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