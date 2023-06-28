Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве 28 июня: известные показатели

По состоянию на утро 28 июня уровень загрязненности воздуха очень низкий, радиационный фон – в норме.

По состоянию на утро среды 28 июня уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве очень низок. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 24 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 19,4 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 13,5 мкг/м3;

оксида азота – 1,5 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 14,3 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 3,4 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 187 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 51,5 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 17 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 24,4 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в том числе пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 7,8 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 15 ,4 мкг/м3;

оксида азота – 4,5 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 16,6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 8,4 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 121 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 38,6 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха – 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 18,7 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в том числе пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 7,6 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 14 ,1 мкг/м3;

оксида азота – 0,8 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 5,7 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 2,9 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 166 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 53,9 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 16 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 18,9 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в том числе пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 7,2 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 14 ,4 мкг/м3;

диоксида серы – 13,2 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 133 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 34,0 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);

бензола – 0,2 мкг/м3 (ПДК – 1500 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 19 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 22,7 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в том числе пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 7,7 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 15 ,3 мкг/м3;

оксида азота – 3,4 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 9,7 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 15,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 212 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 45,1 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);

бензола – 0 мкг/м3 (ПДК – 1500 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 16 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 27,5 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в том числе пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 9,0 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 17 ,9 мкг/м3;

оксида азота – 9,3 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 17,7 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 28,2 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 148 кг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 17 (очень низкий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 17,2 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 9,4 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 13 ,3 мкг/м3;

оксида азота – 10,3 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 17,8 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 2,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 231 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 40,3 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);

сероводорода – 3,0 мкг/м3 (ПДК – 8 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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