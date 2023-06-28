Хотели завладеть квартирой благодаря «липовым» документам: в Киеве двух злоумышленников задержали на «горячем»

Двое участников схемы были задержаны на «горячем» при попытке заключить договор купли-продажи квартиры у частного нотариуса.

В Киеве при попытке завладеть квартирой задержали двух членов преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева разоблачены и задержаны участники преступной группы при попытке незаконного завладения квартирой в Дарницком районе города Киева (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. .190 УК Украины).

Следствием установлено, что злоумышленники планировали противоправно завладеть двухкомнатной квартирой стоимостью почти 3 млн. гривен, использовав поддельные правоустанавливающие документы и доверенность.

Двое участников схемы были задержаны на «горячем» при попытке заключить договор купли-продажи квартиры у частного нотариуса.

В настоящее время правонарушителям доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений и решается вопрос об избрании мер.

В рамках досудебного расследования также устанавливаются другие лица, причастные к противоправному завладению недвижимым имуществом.

За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.