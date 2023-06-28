В Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа

Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев. Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба литовского лидера.

В Киеве президент Литвы также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

Гитанас Науседа во время встречи с Зеленским обсудит повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также лидеры уделят внимание вопросу переговоров о вступлении Украины в ЕС, помощи Литвы и Евросоюза.

Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где обсудили поддержку Украины. Из Киева Наусед поедет в Брюссель, где завтра начинается заседание Совета европейских лидеров.

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