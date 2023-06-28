Обманул женщину на ₴300 000 под предлогом оформления единовременной помощи: в Киеве разоблачен мошенник

Злоумышленник разместил в соцсетях объявления о предоставлении государством единовременной помощи от государства, в анкете необходимо было ввести данные своей банковской карты.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве разоблачен мошенник, который обманул женщину на 300 тысяч гривен под предлогом оформления единовременной государственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры г. Киева разоблачено и сообщено о подозрении 29-летнему жителю г. Чугуев, Харьковской области по факту мошеннического завладения чужим имуществом под видом оказания единовременной государственной помощи (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в январе 2023 года злоумышленник разместил в соцсетях объявления о предоставлении государством единовременного пособия в размере 6000 грн гражданам, пострадавшим в результате войны. Мужчина также разместил анкету, при заполнении которой гражданам необходимо было внести данные своей банковской карты.

В результате мошеннических действий женщина, оставившая данные своей банковской карты, потеряла более 300 тыс. грн. своих сбережений, которые мошенник снял с ее счета и потратил на собственные нужды.

Злоумышленника удалось установить. Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику.

В рамках следствия устанавливаются другие пострадавшие от преступления лица.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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