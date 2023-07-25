Мужчина, который рассчитывался найденной банковской картой, предстал перед судом

39-летний черкасчанин в течение двух дней рассчитывался чужой банковской картой.

Судом вынесен обвинительный приговор по факту тайного похищения чужого имущества (кража), совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый в течение двух дней рассчитывался чужой банковской картой. Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на общую сумму более 20 тыс. грн.

Приговором суда назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и в порядке ст. 75 УПК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

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