Какой нужно иметь стаж для получения пенсии по инвалидности – детали

Пенсия по инвалидности назначается в случае полной или частичной потери трудоспособности.

Источник фото: dsp.gov.ua

Согласно статье 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривается назначение пенсии по инвалидности в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности вследствие общего заболевания (например, увечье, не связанное с работой), или инвалидность с ребенком.

В зависимости от степени утраты трудоспособности существует три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, а также срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством.

Кроме того, пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда именно произошла инвалидность – будь то в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

Обязательным условием для назначения таких пенсий по нормам закона, вступившего в силу 1 октября 2011 года, является наличие страхового стажа от одного до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІ группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

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