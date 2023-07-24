Понад 507 заявок на день: Клименко розповів про перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї

У перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї загалом авторизувалися понад 15 000 користувачів.

Фото: itvmg.com

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що 15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї подали громадяни за перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«Це понад 507 заявок на день. Сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок складає лише 0,87%.

Наразі громадяни можуть подати документи через «Єдине вікно громадянина» або в магазині з продажу зброї.

Ми зробили ще один крок до нового безпечного середовища в Україні. Рухаємося далі», - написав він.

Раніше ми писали, як подати документи на отримання дозволу на зброю.

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