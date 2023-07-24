В Україні змінилися ціни на пальне: стало відомо, де дешевше

За тиждень в Україні істотно зросли ціни на пальне.

В Україні спостерігається зростання вартості гуртових партій дизельного палива, що призводить до здорожчання ресурсу в роздробі на заправках. За період з 14 до 21 липня, ціни на дизпаливо зросли на 50 копійок за літр, до 41,75 гривень. У той же час, вартість бензину А-95 залишилася на попередньому рівні – 43,25 гривень за літр. Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що 21 липня торгівля дизелем велася в межах 40-46 грн/л. А це на 1-1,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Наразі найдешевші ціни на півдні України – у межах 40-43 грн/л. На заході ціна коливається у межах 40,25-43 грн/л, на півночі – у середньому 41,75 грн/л; у центрі країни – у середньому 42 грн/л.

Бензин А-95 торгувався в межах 41-46,5 грн/л. Що 0,5-1 грн/л більше ніж тижнем раніше.

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