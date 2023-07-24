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Персоналізовані результати іспиту 368 кандидатів на посади суддів – відомі всі прізвища

ВККС затвердила результати виконання практичного завдання і всього кваліфікаційного іспиту, далі рейтинг і конкурс на посади суддів.

Судді, які планують відрядження в інший суд, можуть подати документи в електронному вигляді – ВККС

Але згоду на відрядження та інші документи необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

САП через два дні після викриття голови ДСА Олексія Сальнікова повідомила, чи було оголошено йому підозру

НАБУ і САП нарешті повідомили, який процесуальний статус має викритий голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков.

Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади

Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим, - заступник голови НАЗК Андрій Вишневський про наказ щодо звільнення «у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків».

ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

  1. В Україні

В Україні змінилися ціни на пальне: стало відомо, де дешевше

23:40, 24 липня 2023
За тиждень в Україні істотно зросли ціни на пальне.
В Україні змінилися ціни на пальне: стало відомо, де дешевше
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В Україні спостерігається зростання вартості гуртових партій дизельного палива, що призводить до здорожчання ресурсу в роздробі на заправках. За період з 14 до 21 липня, ціни на дизпаливо зросли на 50 копійок за літр, до 41,75 гривень. У той же час, вартість бензину А-95 залишилася на попередньому рівні – 43,25 гривень за літр. Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що 21 липня торгівля дизелем велася в межах 40-46 грн/л. А це на 1-1,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Наразі найдешевші ціни на півдні України – у межах 40-43 грн/л. На заході ціна коливається у межах 40,25-43 грн/л, на півночі – у середньому 41,75 грн/л; у центрі країни – у середньому 42 грн/л.

Бензин А-95 торгувався в межах 41-46,5 грн/л. Що 0,5-1 грн/л більше ніж тижнем раніше.

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