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  1. В Украине

Зеленский резко отреагировал на планы продолжить блокирование экспорта украинского зерна по суше

18:52, 24 июля 2023
Глава государства заявил, что блокирование экспорта украинской агропродукции по суше после 15 сентября ни в каком виде недопустимо.
Зеленский резко отреагировал на планы продолжить блокирование экспорта украинского зерна по суше
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоялось совещание по экспорту украинской агропродукции. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, страна верит в договоренности с Еврокомиссией, но готовится к любому развитию событий.

«Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех», - сказал Зеленский.

Фото: facebook.com/zelenskiy.official

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