Зеленский резко отреагировал на планы продолжить блокирование экспорта украинского зерна по суше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоялось совещание по экспорту украинской агропродукции. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, страна верит в договоренности с Еврокомиссией, но готовится к любому развитию событий.
«Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех», - сказал Зеленский.
Фото: facebook.com/zelenskiy.official
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