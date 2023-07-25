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Дело МН17: В Нидерландах подала в отставку судья, пытавшаяся повлиять на процесс

18:14, 25 июля 2023
Из-за выговора, объявленного ранее за попытку донести теорию заговора своего брата до сведения судей, ей больше не разрешили вести уголовные дела.
Дело МН17: В Нидерландах подала в отставку судья, пытавшаяся повлиять на процесс
Источник фото: АР
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Нидерландская судья, пытавшаяся повлиять на судебный процесс по делу MH17, подала в отставку.

Это подтвердил суд в Гааге, пишет на «NOS».

Женщина работала в суде в Гааге. Как утверждают в СМИ, из-за выговора, объявленного ранее за попытку донести теорию заговора своего брата до сведения судей, ей больше не разрешили вести уголовные дела. Это редкий случай, когда судья получает дисциплинарное взыскание.

Брат женщины написал книгу, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой. Судья раздала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17.

Женщина назвала выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры «преднамеренным и прозрачным сокрытием», а некоторые данные – «манипуляцией и ложью».

Верховный суд постановил, что ее решение подорвало доверие к авторитету и беспристрастности судебной системы. Верховный суд написал, что судья может высказать свое мнение, но должен учитывать «влияние этих заявлений».

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