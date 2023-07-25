СБУ затримала агентку російського гру

Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Джерело фото: СБУ

Під час спроби передачі даних контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну зрадницю, яка допомагала рф збирати розвіддані про Сили оборони у Чернігівській області, – повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурантка працювала на головне управління генерального штабу зс рф.

Зловмисниця намагалася фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Крім того, вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону.

При обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Жінці повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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