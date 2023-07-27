Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кто из судей 9 августа может получить командировку в новый суд – список ВККС

Наибольшее количество кандидатов хотят командироваться в Соломенский районный суд Киева.

Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает провести выборы во время войны, и предстоит принять важные решения по этому вопросу

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что нет конституционного запрета на выборы во время войны и не должно быть застоя демократии в Украине.

Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

В ВККС объяснили, почему не допустили определенные общественные организации к формированию ГРД

В частности, ВККС решила отказать общественным организациям, не доказавшим, что работали с международными проектами.

В Раде решили, что пора передать администрирование домена GOV.UA другим субъектам

Верховная Рада приняла изменения в администрировании доменных имен в домене GOV.UA.

  1. В Украине

В ГНС объяснили изменения в Положение о регистрации физлиц в реестре физических лиц – налогоплательщиков

08:03, 27 июля 2023
Изменения в Положение о регистрации физлиц в реестре физических лиц – налогоплательщиков внесены в части приведения в соответствие с законодательными актами Украины.
В ГНС объяснили изменения в Положение о регистрации физлиц в реестре физических лиц – налогоплательщиков
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба Украины обнародовала разъяснения относительно изменений в Положение о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков. Об этом говорится в пресс-службе ГНС.

 «23 липня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2023 № 305 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2023 за № 1058/40114 (далі – наказ № 305), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2023 № 356.

Цим наказом затверджено Зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822 (далі – Зміни), у частині приведення у відповідність до законодавчих актів України.

Зміни передбачають, зокрема внесення фізичними особами – платниками податків до заяв, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб у ДРФО, інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи; для внутрішньо переміщених осіб про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи.

Також Змінами визначено, що для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт, виготовлений у формі книжечки; тимчасове посвідчення громадянина України. Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Передбачено обслуговування громадян територіальними органами ДПС з дотриманням принципу екстериторіальності (незалежно від місця реєстрації фізичної особи). Для проведення реєстрації або внесення змін до ДРФО фізичні особи можуть подати документи до будь-якого контролюючого органу.

Крім того, Змінами уточнено термінологію платіжних послуг, які використовуються в Податковому кодексі України та вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про платіжні послуги».

Додатки 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 – 15 до Положення викладено в нових редакціях», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді