91 депутат госдумы рф привлечен к ответственности

Депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и «днр» и «лнр».

СБУ собрала доказательства вины еще 91 депутата госдумы рф, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины. По публичному обвинению прокуроров Ивано-Франковской и Ровенской областных прокуратур они привлечены к уголовной ответственности, – сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

18 фигурантов признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще в отношении 73 - обвинительные акты за аналогичное преступление находятся на рассмотрении в суде.

Прокуратура доказала, что депутаты 15 февраля 2022 года поддержали незаконное постановление об обращении к путину с просьбой признать «независимость» самопровозглашенных «днр» и «лнр» как самостоятельных, суверенных и независимых государств. А уже 22 февраля 2022 года депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и так называемыми «днр» и «лнр».

Срок отбывания наказания депутатам рф будут исчислять с момента фактического задержания. Сейчас они объявлены в розыск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.