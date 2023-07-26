91 депутата держдуми рф притягнуто до відповідальності

Депутати підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і «днр» та «лнр».

СБУ зібрала докази вини ще 91 депутата держдуми рф, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської та Рівненської обласних прокуратур їх притягнуто до кримінальної відповідальності, – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

18 фігурантів визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще стосовно 73 – обвинувальні акти за аналогічний злочин перебувають на розгляді в суді.

Прокуратура довела, що депутати 15 лютого 2022 року підтримали незаконну постанову про звернення до путіна з проханням визнати «незалежність» самопроголошених «днр» і «лнр» як самостійних, суверенних і незалежних держав. А вже 22 лютого 2022 року депутати підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і так званими «днр» та «лнр».

Строк відбування покарання депутатам рф обчислюватимуть з моменту фактичного затримання. Наразі їх оголошено у к розшук.

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