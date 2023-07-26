Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність низки вакантних посад

У Шевченківському районному суді міста Києва наявні 9 вакантних посад.

Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про наявність наступних вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Серед них:

секретаря судового засідання;

начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;

головного спеціаліста відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;

головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;

головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

головного спеціаліста відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства;

головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

судового розпорядника.

Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, кабінет 202, тел. (044) 298-58-75», - сказано у повідомленні.

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