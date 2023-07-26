Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей

В Шевченковском районном суде города Киева есть 9 вакантных должностей.

Шевченковский районный суд Киева сообщает о наличии следующих вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

секретаря судебного заседания;

начальника отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;

главного специалиста отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;

главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях;

главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

главного специалиста отдела судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства;

главного специалиста по обеспечению связей со СМИ;

судебного распорядителя

В то же время сообщаем о возможности стажировки в целях дальнейшего замещения данных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятиях вакантных должностей можно получить в отделе кадровой работы и управления персоналом Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-я, кабинет 202, тел. (044) 298-58-75», - говорится в сообщении.

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