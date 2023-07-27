Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Хто з суддів 9 серпня може отримати відрядження у новий суд – список ВККС

Найбільша кількість кандидатів на відрядження – у Солом’янський районний суд Києва.

Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що немає конституційної заборони на вибори під час війни, і не повинно бути застою демократії в Україні.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

У ВККС пояснили, чому не допустили певні громадські організації до формування ГРД

Зокрема, ВККС вирішила відмовити громадським організаціям, які не довели, що працювали з міжнародними проектами.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

  1. В Україні

У ДПС роз’яснили зміни до Положення про реєстрацію фізосіб у реєстрі фізичних осіб – платників податків

08:03, 27 липня 2023
Зміни до Положення про реєстрацію фізосіб у реєстрі фізичних осіб – платників податків внесено у частині приведення у відповідність до законодавчих актів України.
У ДПС роз’яснили зміни до Положення про реєстрацію фізосіб у реєстрі фізичних осіб – платників податків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державна податкова служба України оприлюднила роз’яснення щодо змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Про це йдеться у пресслужбі ДПС.

«23 липня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2023 № 305 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2023 за № 1058/40114 (далі – наказ № 305), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2023 № 356.

Цим наказом затверджено Зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822 (далі – Зміни), у частині приведення у відповідність до законодавчих актів України.

Зміни передбачають, зокрема внесення фізичними особами – платниками податків до заяв, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб у ДРФО, інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи; для внутрішньо переміщених осіб про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи.

Також Змінами визначено, що для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт, виготовлений у формі книжечки; тимчасове посвідчення громадянина України. Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Передбачено обслуговування громадян територіальними органами ДПС з дотриманням принципу екстериторіальності (незалежно від місця реєстрації фізичної особи). Для проведення реєстрації або внесення змін до ДРФО фізичні особи можуть подати документи до будь-якого контролюючого органу.

Крім того, Змінами уточнено термінологію платіжних послуг, які використовуються в Податковому кодексі України та вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про платіжні послуги».

Додатки 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 – 15 до Положення викладено в нових редакціях», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді