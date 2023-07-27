У ДПС роз’яснили зміни до Положення про реєстрацію фізосіб у реєстрі фізичних осіб – платників податків

Зміни до Положення про реєстрацію фізосіб у реєстрі фізичних осіб – платників податків внесено у частині приведення у відповідність до законодавчих актів України.

Державна податкова служба України оприлюднила роз’яснення щодо змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Про це йдеться у пресслужбі ДПС.

«23 липня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2023 № 305 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2023 за № 1058/40114 (далі – наказ № 305), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2023 № 356.

Цим наказом затверджено Зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822 (далі – Зміни), у частині приведення у відповідність до законодавчих актів України.

Зміни передбачають, зокрема внесення фізичними особами – платниками податків до заяв, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб у ДРФО, інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи; для внутрішньо переміщених осіб про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи.

Також Змінами визначено, що для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт, виготовлений у формі книжечки; тимчасове посвідчення громадянина України. Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Передбачено обслуговування громадян територіальними органами ДПС з дотриманням принципу екстериторіальності (незалежно від місця реєстрації фізичної особи). Для проведення реєстрації або внесення змін до ДРФО фізичні особи можуть подати документи до будь-якого контролюючого органу.

Крім того, Змінами уточнено термінологію платіжних послуг, які використовуються в Податковому кодексі України та вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про платіжні послуги».

Додатки 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 – 15 до Положення викладено в нових редакціях», - сказано у повідомленні.

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