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  1. В Украине

Зеленский подписал законопроект об отмене 2% налога для бизнеса

17:46, 26 июля 2023
В Украине с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог — Глава государства подписал соответствующий законопроект.
Зеленский подписал законопроект об отмене 2% налога для бизнеса
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Об этом сообщили глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и его первый заместитель Ярослав Железняк.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», согласно закону с 1 августа будет отменен 2% налога для бизнеса. Предполагается, что налогоплательщики смогут выбрать любую систему при переходе.

Относительно вопроса применения РРО поддержана позиция малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов. При этом до 1 октября сохранен мораторий на штрафы за неиспользование РРО

Кроме этого, сохраняется мораторий на проведение документальных плановых проверок налоговой бизнеса до завершения военного положения. В последний день июня комитет Верховной рады по налоговой и таможенной политике частично пересмотрел предыдущее решение и ограничил перечень компаний, которые налоговая сможет планово проверять. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя и сигарет, а также АЗС. Вместе с тем, как уточнил председатель комитета по налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев будут разрешены внеплановые налоговые проверки «по отдельным основаниям их проведения». Какие это основания не уточнил.

Кроме этого, налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги. То есть, в частности, микрокредитные организации, банки. За этот вариант и проголосовали парламентарии

Также законом сохранено право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Напомним, налоговая служба разъяснила, как будет происходить переход бизнеса по уплате единого налога по ставке 2%.

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