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Дроны с ИИ оказывают большое влияние на успех ВСУ на поле боя - WP

21:32, 26 июля 2023
Украинские компании разрабатывают технологию искусственного интеллекта БПЛА.
Дроны с ИИ оказывают большое влияние на успех ВСУ на поле боя - WP
Источник фото: Украинская правда
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Война в Украине стимулирует революцию в войне беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Такие беспилотники имеют большое влияние на борьбу украинской армии с Россией, – пишет The Washington Post.

Украинские компании по производству беспилотных летательных аппаратов разрабатывают технологию искусственного интеллекта, которая позволяет беспилотникам учитывать электронные помехи, часто используемые Россией. Эта технология позволяет стабилизировать дрон и удерживать его на заранее выбранной мишени, а также обеспечивает возможность выполнения миссии даже в случае, когда цель движется. Это прогресс по сравнению со стандартными дронами, которые просто следят за указанными координатами.

Эти новинки способствуют увеличению эффективности и эффективного использования беспилотных средств, особенно в контексте постоянно растущего российского военного арсенала.

Улучшения в скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностях непосредственно влияют на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части Крымского моста.

Более 200 украинских компаний, которые занимаются производством беспилотников, сейчас работают вместе с военными частями на передовой, чтобы настроить и усовершенствовать беспилотники, улучшить их способность убивать и шпионить за врагом.

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