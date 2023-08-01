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ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей

В резерве на замещение должностей судей местных общих судов – 523 кандидата, на замещение должностей судей административных судов – 434 кандидата, на замещение должностей судов хозяйственных судов – 380 кандидатов.

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ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей

18:20, 1 августа 2023
В резерве на замещение должностей судей местных общих судов – 523 кандидата, на замещение должностей судей административных судов – 434 кандидата, на замещение должностей судов хозяйственных судов – 380 кандидатов.
ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей
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Высшая квалификационная комиссия судей 1 августа 2023 года утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов.

Также Комиссия утвердила резерв на замещение вакантных должностей судей местных общих судов, судей местных административных и хозяйственных судов.

В резерв на замещение должностей судей местных общих судов вошли 523 кандидата, на замещение должностей судей административных судов – 434 кандидата и на замещение должностей судей хозяйственных судов – 380 кандидатов.

Отметим, что рейтинг и резерв теперь общие для всех участников отбора на должности судей 2017 года, то есть как для кандидатов из числа помощников судей, так и кандидатов из числа адвокатов, прокуроров, ученых и т. д.  

Кроме того, 1 августа ВККС утвердила новые сроки действия рейтинга кандидатов. Следовательно, кандидаты на должности судей смогут находиться в резерве до ноября 2025 года - июля 2026 года, в зависимости от выбранной судебной специализации.

Далее кандидатов ждет соответствующий конкурс на вакантные должности судей.

Напомним, что 26 июля 2023 года ВККС утвердила персонализированные результаты квалификационного экзамена 368 участников отбора на должности судей 2017 года из числа адвокатов, прокуроров и ученых.

Со списками кандидатов на должности судей, вошедших в финальный рейтинг отбора 2017 года и попавших в соответствующий резерв на вакантные должности судей, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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