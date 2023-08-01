В центре Парижа посреди дня ограбили ювелирный магазин на около 15 млн евро

Трое неизвестных с пистолетом похитили из парижского ювелирного магазина драгоценности на около 15 млн евро.

Источник фото: ukrinform

Французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, которые посреди дня ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа, – сообщает Le Figaro.

двое мужчин и женщина, вероятно южноамериканского происхождения, ворвались в магазин с пистолетом. Открыли несколько окон и похитили драгоценности. Ограбление произошло около полудня в магазине на Рю-де-ла-Пе, что во втором округе столицы Франции.

В результате ограбления никто не пострадал.

По данным прокуратуры, сумма ущерба составляет от 10 до 15 миллионов евро.

Правоохранители сообщили, что начали расследование по факту «вооруженного ограбления организованной преступной группой и похищения».

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