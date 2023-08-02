Депутат Заблоцкий от «Слуги народа» решил использовать Комитет Дмитрия Наталухи для лоббизма собственного проекта, не нашедшего поддержки в другом комитете

Комитет по вопросам экономической политики Дмитрия Наталухи пытаются использовать для проталкивания законопроекта, не прошедшего через Комитет Сергея Ионушаса.

Как известно, «Слуги народа», идя в парламент, обещали наладить законотворческую функцию Верховной Рады, бороться с «кнопкодавством», «поправочным спамом» и случаями лоббизма прихотей от определенных групп влияния.

Часть из этого удалось реализовать. Однако хаотичное представление законопроектов, чтобы «протолкнуть» нужную норму – осталось. Не секрет, что депутаты из фракции «Слуги народа» не являют собой «целостный организм». Некоторые из них являются представителями разных групп влияния, в том числе, имеют хороших знакомых в так называемых бизнес-кругах. Так что негативное явление, когда законотворцы каким-либо образом пытаются записать в тот или иной проект желаемую «заказчикам» норму, до сих пор процветает в стенах парламента.

Одним из таких примеров является законодательная инициатива народного депутата Марьяна Заблоцкого совместно с коллегой Александром Куницким.

Так, 4 июля 2023 народные депутаты Украины Марьян Заблоцкий и Александр Куницкий зарегистрировали законопроект 9460 о внесении изменений в раздел Х «Заключительные и переходные положения» Закона «О технических регламентах и оценке соответствия» и некоторых законов Украины.

Эти народные депутаты фактически внесли дублирующий по содержанию законопроект, ведь ранее аналогичный законопроект Заблоцкого под номером 9210 не был поддержан в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Также предыдущий проект получил негативные выводы от Исследовательской службы Верховной Рады и от Главного научно-экспертного управления.

Не найдя поддержки среди народных депутатов из правоохранительного Комитета, и получив негативные выводы от всех стейкхолдеров по своему предыдущему законопроекту 9210, указанные депутаты решили изменить название своего детища и исключить нормы, затрагивающие предмет ведения Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Фактически таким способом искусственно сменив профильный Комитет на парламентский Комитет по экономической политике, который возглавляет Дмитрий Наталуха.

Напомним, что предыдущий законопроект 9210 под названием (но не по факту) вносил изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях. Но Марьян Заблоцкий и его коллеги тогда использовали отличия между названием и содержанием законопроекта, чтобы не озвучивать настоящую цель инициативы. Подробнее о ней можно прочитать в нашем предыдущем материале «Был грузовик – стал автобус: в Украину разрешат ввозить любые транспортные средства без проверки технического состояния».

Народные избранники вновь предлагают разрешить ввоз в Украину и первую государственную регистрацию всех видов транспортных средств, предметов их оборудования или их частей без какой-либо проверки их технического состояния и соответствия экологическим нормам.

Напомним, пока в Украине не внедрили обязательный технический контроль для всех категорий транспортных средств (который является обязательным во всех странах ЕС), но существует порядок сертификации для того, чтобы обезопасить владельца автомобиля и других участников дорожного движения от рисков, к которым может произвести эксплуатация неисправных транспортных средств, не говоря уже о вопросах экологии, например, вырезание катализаторов, отключение кислородных датчиков, вырезание сажевых фильтров и т. д. А о необходимости соблюдать экологические нормы и стандарты Украины постоянно напоминают в Европейском Союзе.

В случае принятия этого законопроекта можно будет ввезти и растаможить что-либо имеющее колеса и руль. Но проверять, есть ли у этого транспортного средства, например, исправные тормоза, никто не будет.

Предлагаемый депутатами механизм позволяет завозить и транспортные средства, имеющие по документам один вид, но которые уже после оформления таких документов были несколько раз переоборудованы.

Заметим, что «Судебно-юридическая газета» направила Дмитрию Наталухе запрос на комментарий, спросив его мнение по поводу использования возглавляемого им Комитета по вопросам экономической политики для лоббизма чьих-либо интересов, в качестве механизма для проталкивания Заблоцким и коллегами нужного закона.

Однако уже прошло несколько недель, а ответа от Наталухи нет. Между тем, на следующую неделю назначено заседание Комитета, на котором планируется рассмотреть законопроект Заблоцкого.

«Судебно-юридическая газета» будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

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