Депутат Заблоцький від «Слуги народу» вирішив використати Комітет Дмитра Наталухи для лобізму власного проекту, який не знайшов підтримки в іншому комітеті

Комітет з питань економічної політики Дмитра Наталухи намагаються використати для проштовхування законопроекту, що не пройшов через Комітет Сергія Іонушаса.

Як відомо, «Слуги народу», йдучи до парламенту, обіцяли налагодити законотворчу функцію Верховної Ради, боротися із «кнопкодавством», «поправочним спамом» та випадками лобізму забаганок від певних груп впливу.

Частину з цього вдалося реалізувати. Однак хаотичне подання законопроектів, аби «проштовхнути» потрібну норму – лишилося. Не секрет, що депутати з фракції «Слуги народу» не являють собою «цілісний організм». Деякі з них є представниками різних груп впливу, у тому числі, мають «добрих знайомих» у так званих бізнес-колах. Тож негативне явище, коли законотворці будь-яким чином намагаються записати у той чи інший проект бажану «замовникам» норму досі квітне у стінах парламенту.

Одним з таких прикладів є законодавча ініціатива народного депутата Мар’яна Заблоцького, спільно з колегою Олександром Куницьким.

Так, 4 липня 2023 року народні депутати України Мар’ян Заблоцький і Олександр Куницький зареєстрували законопроект 9460 про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та деяких законів України.

Ці народні депутати фактично внесли дублюючий за змістом законопроект, адже раніше аналогічний йому законопроект Заблоцького під номером 9210 не був підтриманий у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Також попередній проект отримав негативні висновки від Дослідницької служби Верховної Ради та від Головного науково-експертного управління.

Не знайшовши підтримки серед народних депутатів з правоохоронного Комітету, і отримавши негативні висновки від усіх стейкхолдерів щодо свого попереднього законопроекту 9210, вказані депутати вирішили змінити назву свого дітища та виключити норми, які торкалися предмета відання Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Фактично таким способом штучно змінивши профільний Комітет на парламентський Комітет з економічної політики, який очолює Дмитро Наталуха.

Нагадаємо, що попередній законопроект 9210 за назвою (але не за фактом) вносив зміни до статті Кодексу про адміністративні правопорушення. Але Мар’ян Заблоцький та його колеги тоді використали відмінності між назвою та змістом законопроекту, аби не озвучувати справжню мету ініціативи. Детальніше про неї можна прочитати у нашому попередньому матеріалі «Була вантажівка – став автобус: в Україну дозволять ввозити будь-які транспортні засоби без перевірки технічного стану».

Тож, народні обранці знов пропонують дозволити ввезення в Україну та першу державну реєстрацію усіх видів транспортних засобів, предметів їх обладнання або їх частин без будь-якої перевірки їх технічного стану і відповідності екологічним нормам.

Нагадаємо, поки що в Україні не впровадили обов’язковий технічний контроль для всіх категорій транспортних засобів (який є обов'язковим у всіх країнах ЄС), але існує порядок сертифікації для того, щоб убезпечити власника автомобіля та інших учасників дорожнього руху від ризиків, до яких може призвести експлуатація несправних транспортних засобів, не кажучи вже про питання екології, наприклад, вирізання каталізаторів, відключення кисневих датчиків, вирізання сажевих фільтрів тощо. А про необхідність дотримуватися екологічних норм та стандартів Україні постійно нагадують у Європейському Союзі.

У разі прийняття цього законопроекту можна буде ввезти та розмитнити будь-що, що має колеса та кермо. Але перевіряти, чи має цей транспортний засіб, наприклад, справні гальма, ніхто не буде.

Пропонований депутатами механізм дозволяє завозити й транспортні засоби, які за документами мають один вигляд, але вже після оформлення таких документів були кілька разів переобладнані.

Зауважимо, що «Судово-юридична газета» спрямувала до Дмитра Наталухи запит на коментар, спитавши його думку стосовно використання очолюваного ним Комітету з питань економічної політики задля лобізму чиїхось інтересів, в якості механізму для проштовхування Заблоцьким і колегами потрібного закону.

Однак вже минуло кілька тижнів, а відповіді від пана Наталухи немає. Тим часом, на наступний тиждень призначено засідання Комітету, на якому планують розглянути законопроект Заблоцького.

«Судово-юридична газета» буде пильно слідкувати за подальшим розвитком подій.

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