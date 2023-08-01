Правительство согласовало создание нового индустриального парка на Закарпатье, который обеспечит 745 рабочих мест

Новый индустриальный парк площадью 16,5 гектаров находится на территории г. Перечин Ужгородского района Закарпатской области.

На заседании Правительства 1 августа было принято решение о включении еще одного индустриального парка – «ФРЕНДЛИ ВИНДТЕХНОЛОЖИ» в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Об этом сообщает КМУ.

Новый индустриальный парк площадью 16,5 гектаров находится на территории г. Перечин Ужгородского района Закарпатской области.

Создание новых индустриальных парков направлено на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку украинского экспорта, создание новых рабочих мест и наполнение местных бюджетов. Таким образом, Правительство стимулирует открытие новых предприятий, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, будет способствовать росту экономики и экспортного потенциала Украины», - пояснила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно концепции нового индустриального парка, должно быть создано 745 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, профессионально-научной и технической деятельности. В большинстве своем местные предприятия будут заниматься машиностроением и металлообработкой.

Теперь в Реестре насчитывается 65 таких промышленных площадок.

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