На границе с Польшей заработала єЧерга для рейсовых автобусов, — Шмыгаль

Ссервис доступен на украино-польском пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск».

єЧерга для рейсовых автобусов заработала в тестовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сервис доступен на украино-польском пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск». Тестирование поможет устранить недостатки. После этого услуга будет доступна на всей западной границе. Ранее єЧерга уже работала для грузовых авто.

«Ставим цель максимально расширить пропускную способность пунктов пропуска и повысить комфорт при пересечении границы», — сообщил Шмыгаль.

Как мы рассказывали, воспользоваться е-очередью теперь смогут водители легковых автомобилей, а также автобусов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.