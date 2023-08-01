На кордоні з Польщею запрацювала єЧерга для рейсових автобусів, — Шмигаль

Сервіс доступний на україно-польському пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

єЧерга для рейсових автобусів запрацювала в тестовому режимі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що сервіс доступний на україно-польському пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Тестування допоможе усунути недоліки. Після цього послуга буде доступна на всьому західному кордоні. Раніше єЧерга вже працювала для вантажних авто.

«Ставимо за мету максимально розширити пропускну здатність пунктів пропуску та підвищити комфорт при перетині кордону», — повідомив Шмигаль.

Як ми розповідали, скористатися е-чергою тепер зможуть водії легкових автомобілів, а також автобусів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.