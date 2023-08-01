Уряд передав Вінницький авіазавод в управління «Мотор-Січі»

Наразі акції Вінницького авіаційного заводу за рішенням суду перебувають в управлінні АРМА.

Кабінет Міністрів України передав акції «Вінницького авіаційного заводу» в управління ПАТ «Мотор Січ». Відповідне рішення прийнято Урядом на засіданні 1 серпня.

Наразі акції Вінницького авіаційного заводу за рішенням суду перебувають в управлінні АРМА. У свою чергу ПАТ «Мотор Січ» за рішенням військових органів було відчужено на користь держави в листопаді 2022 року. Нині «Мотор Січ» управляється Міністерством оборони України.

Як пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев, «Вінницький авіазавод» історично тісно співпрацює з «Мотор-Січчю», виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. У свою чергу, відчужене державою ПАТ «Мотор Січ» виконує важливі завдання з посилення обороноздатності країни.

«Визнано доцільним передати управління Вінницьким авіазаводом від АРМА до ПАТ «Мотор-Січ». Це забезпечить безперебійну роботу заводу, покращить управління і дозволить обом підприємствам ефективно працювати на оборону України», - зазначив Олексій Соболев.

Закон Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передбачає, що у виняткових випадках, активи, на які накладено арешт, можуть бути передані в управління підприємств галузі, які належать державі. Наприклад, такий виняток може застосовуватися, якщо існує ризик переривання роботи підприємства ОПК чи авіабудівної галузі.

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